Ordinanza antismog, Priolo: tutti d'accordo o vie legali Oggi il tavolo tecnico permanente al Comune

Ordinanza anti smog, confermata la linea dura del commissario prefettizio Giuseppe Priolo. Nessun passo indietro (almeno al momento per la modifica di orari). Questa mattina è stato istituito un tavolo tecnico permanente, alla presenza di Asl, Arpac e comuni del circondario. Un incontro per giungere ad un accordo condiviso sulle misure da adottare per evitare ulteriori sforamenti e dunque per non incorrere ad azioni disciplinari. Il documento che è stato sottoscritto passerà anche al vaglio del prefetto Maria Tirone. Insomma, un modo per condividere eventuali responsabilità. «Se questo documento non verrà condiviso - dichiara il commissario prefettizio - il Comune dovrà tutelarsi e prendere dovuti provvedimenti di carattere legale».