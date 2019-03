Barricata in casa, le figlie salvate dai carabinieri E' successo ad Atripalda. Salvata una 52enne

Dopo lunghissime ore di mediazione i cabinieri convincono una donna che si era barricata in casa con le due figlie maggiorenni ad aprire la porta ed essere sottoposte alle cure dei sanitari.

E' accaduto alle 13, quando i militari della Compagnia di Avellino, su richiesta dei condomini di un palazzo, sono intervenuti ad Atripalda, nel centro cittadino, dove una 52enne del posto, in evidente stato di agitazione, dopo aver lanciato delle mattonelle sul terrazzo dell'appartamento sottostante il suo, si era chiusa nell'abitazione. .

Solo pochi minuti fa, grazie all'intervento del negoziatore del Comando provinciale dell'Arma, la donna, in preda ad una crisi, è stata indotta ad aprire la porta ed accettare le cure del personale medico.