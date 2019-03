Carnevale sicuro: nuovi sequestri in Irpinia Sanzioni per un totale di oltre 30mila euro a Grottaminarda

Migliaia di articoli carnevaleschi di fabbricazione cinese, giudicati potenzialmente pericolosi nelle mani di un bambino sono stati sequestrati nelle ultime ore dai carabinieri. Sanzioni per un totale di oltre 30mila euro.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, hanno effettuato mirati controlli in svariati esercizi commerciali, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della contraffazione nonché ad evitare l’immissione in vendita di prodotti senza essere stati assoggettati alle procedure di certificazione previste dalla vigente normativa.

Sequestrati in una rivendita cinese, numerosi articoli carnevaleschi. Tutta roba destinata principalmente ai bambini, e non solo: vestiti, maschere, parrucche, bombolette spray, giochi e accessori vari per le feste dei giovanissimi.

Cosa c’era che non andava? Non avevano le previste etichette in lingua italiana con le indicazioni di sicurezza e le modalità d’uso. Inoltre molti articoli riportavano marchi contraffatti o privi del marchio di conformità “Ce” (che dev’essere riportato su ogni confezione), apponendo come unica modifica all’originale solo uno spazio minore fra le due lettere e dandogli un diverso significato ovvero “China Export”.

Al titolare, di origine asiatica, è stata inferta una sanzione di oltre 4mila euro, alla quale si deve ovviamente aggiungere il danno per la merce sequestrata.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino mette in guardia i consumatori: "Il marchio originale europeo di conformità è composto dalle lettere C E ricavate da due cerchi e quindi nell’originale, fra la C e la E dev’esserci almeno la metà della larghezza della C. Se le lettere C ed E sono molto più ravvicinate si tratta evidentemente di un falso."