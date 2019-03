Droga nella specchiera e tra le pentole: denunciato Controlli dei carabinieri a Lioni in alta irpinia

Forse era convinto che occultando quei pezzi di hashish tra le pentole della cucina e nella specchiera del bagno non venissero scovati nel corso di un eventuale controllo eseguito dalle Forze dell’Ordine. Ma non aveva fatto i conti con l’infallibile fiuto del cane antidroga Olli, giunto dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno in ausilio ai militari della Stazione di Lioni.

I militari, a seguito di una corposa attività informativa, hanno individuato nell’abitazione di un uomo, un possibile obiettivo di interesse nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti, specialmente tra le fasce della popolazione giovanile.

Quando i Carabinieri hanno bussato alla sua porta, resosi conto della scomoda presenza, ha tentato di convincerli al fine di farli desistere dal prosieguo dell’attività, arrivando finanche a “sfidare” gli stessi a trovare sostanze di qualsivoglia natura nella sua abitazione.

Ma i Carabinieri, cui il giovane era già ben noto non credendo alle sue parole, hanno deciso di procedere al controllo e all’esito della perquisizione, grazie proprio a quell’istinto operativo ed al naso di Olli, sono riusciti a rinvenire nella specchiera del bagno e tra le pentole della cucina complessivamente oltre trenta grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, già suddivisa in pezzi.

A carico del trentenne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.