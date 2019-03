"Mi ha investito ed è fuggito", ma l'indagine viene archiviata La decisione del Gip dopo la denuncia di una donna nei confronti di un automobilista

Era accusato di lesioni personali colpose e di essere fuggito dopo un incidente, inoltre era stato segnalato alla Prefettura di Avellino per la sospensione finalizzata alla revoca della patente di guida. Ma l'indagine a suo carico è stata archiviata dal gip del Tribunale irpino Fabrizio Ciccone, che ha scritto la parola fine sull'inchiesta avviata nel febbraio 2017, dai carabinieri di Frigento, su un professionista altirpino.

Era stato chiamato in causa dalla denuncia presentata da una donna che aveva raccontato di essere stata investita, mentre si trovava lungo la carreggiata, dall'auto dell'indagato, che si era poi allontanato a tutta velocità. La malcapitata non aveva allertato subito le forze dell'ordine, il giorno dopo aveva fatto ricorso alle cure dei medici . Di qui il via ad un'inchiesta nel corso della quale la difesa, rappresentata dall'avvocato Francesco Costanza, è riuscita a dimostrare, fornendo la mappa disegnata dai dati del Gps del cellulare dell'indagato, che il suo assistito aveva rallentato la marcia sul luogo del presunto impatto e che, dopo una inversione, era tornato indietro per capire cosa fosse accaduto, ad una velocità di 14 chilometri all'ora, incompatibile, dunque, con la fuga ipotizzata.

Elementi che hanno indotto il Pm a chiedere l'archiviazione, stabilita dal Gip per l'infondatezza della notizia di reato.