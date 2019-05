S. Martino Valle Caudina, il fuoco distrugge auto di una donna Le fiamme hanno attaccato una Lancia Y in via Frattasi

Auto in fiamme a San Martino Valle Caudina. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri in via Frattasi, nel cortile di una abitazione. E' qui che una 54enne aveva lasciato in sosta la sua Lancia Y, improvvisamente avvolta dal fuoco.

I pompieri del distaccamento di Bonea, accorsi sul posto con i carabinieri, non hanno potuto evitare che l'incendio distruggesse la macchina. Avviate le indagini, tra le ipotesi quella di un gesto di natura dolosa.