Estorsione con l'aggravante del metodo mafioso: arrestato I fatti commessi ad Atripalda

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Salza Irpina hanno arrestato un 70enne, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino.

L’anziano, colpevole di estorsione in concorso e con l’aggravante del metodo mafioso (commessi in Atripalda nel 2008), è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per l’espiazione della pena residua di circa 8 anni e mezzo di reclusione.