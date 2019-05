Proiettili al candidato sindaco: "Temo per la mia famiglia" Il candidato sindaco di Moschiano Rosario Addeo parla dopo l'intimidazione subita

Il candidato sindaco “Moschiano prima di tutto”, Claudio Rosario Addeo, parla dopo l’intimidazione subita. L’uomo, di professione gioielliere è amareggiato per il clima che si sta vivendo in paese nell’ambito della campagna elettorale. E’ da un po’ di tempo che a Moschiano viviamo un clima ostico - dice - Ieri mattina sul parabrezza della mia auto ho ritrovato una busta contenente tre proiettili, con una scritta: “ritirati e cancella tutto, altrimenti morirai”.

Un messaggio molto forte che fa pensare sicuramente alla pista politica. Speriamo che questo episodio non fa spostare indietro le lancette dell’orologio, quando nel Vallo Lauro si viveva con la paura di attentati ed estorsioni». Addeo racconta che quello che ha subito domenica non è l’unico episodio registrato a Moschiano. Anche altri candidati negli ultimi tempi hanno ricevuto minacce, qualcuno si è ritrovato con le gomme dell’auto squarciate. «Sono brutti episodi, tempo per la mia famiglia e non è detto che non possa maturare l’idea di ritirarmi dalla sfida elettorale».

Intanto, sugli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri di Quindici e di Baiano che stanno vigilando anche sulla campagna elettorale dei comuni del Vallo Lauro.