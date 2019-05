Orrore a Grottaminarda, cani uccisi in strada col veleno/VIDEO Una strage che non si ferma, eliminati perchè scomodi a qualcuno

Contrada Limiti, Grottaminarda, Irpinia. E’ qui che una mano assassina ha preso di mira ben cinque cani innocenti e indifesi, avvelenandoli in strada, perché forse scomodi a qualcuno.

Un colpo al cuore, nel vederli in una carriola, morti, adagiati uno sull’altro, in attesa dell’intervento del servizio veterinario dell’Asl e dei carabinieri che indagano sull’accaduto.

L’intervento di una instancabile volontaria, Giulia De Simone, ha evitato il peggio e che questa strage potesse assumere dimensioni ancora più grandi. Ha dato subito l’allarme, salvando così anche altri animali in libertà, tra cui gatti, in questa zona.

Sul posto il veterinario Nicola Merola, da Bonito, il quale ha mostrato subito grande umanità. Alla fine, tre non ce l’hanno fatta dopo aver ingerito la micidiale sostanza, uno è scomparso, scegliendo di morire altrove, e un altro, sedato, sta lottando per la vita.

“Sono sconvolta per quanto accaduto – ci dice Elis Cabrera, attivissima volontaria anche lei sempre in prima linea nell’aiutare animali abbandonati e maltrattati –, non ho mai visto una cosa simile, una morte così atroce, per mano di assassini, persone senza cuore.”

E non è il primo caso del genere a Grottaminarda come pure ad Ariano Irpino e in altri comuni della Valle Ufita e del Cervaro. Tantissimi purtroppo gli episodi documentati negli anni. Immagini che lasciano davvero senza fiato. Un appello viene rivolto al Ministro dell'interno Matteo Salvini, affinchè vengano rafforzati i controlli in Irpinia, e alle forze dell'ordine, con la speranza che si possa dare presto un nome e un volto ai responsabili di questa gravissima azione.