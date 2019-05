Costruzioni abusive, controlli e denunce dei carabinieri Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: è questo il reato di cui dovranno rispondere tre persone di Bagnoli Irpino, denunciate dai carabinieri della locale stazione.

I tre, dopo aver realizzato, in assenza di permesso a costruire, due strutture in muratura e legno su base cementizia, non hanno ottemperato all’ordinanza sindacale con la quale è stata disposta la demolizione di tali opere abusive.