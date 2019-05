Giovani sorpresi con spinelli: segnalati alla prefettura I controlli dei carabinieri di Baiano

Carabinieri in divisa e in borghese con l'unità cinofila hanno eseguito numerose perquisizioni in tutto il territorio del mandamento, soprattutto nelle varie ville comunali, luogo di aggregazione di molti giovani. L’attività ha portato alla segnalazione alla Prefettura di Avellino di un 27enne di Monteforte Irpino ed un 30enne di Mugnano del Cardinale: il primo, è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish; il secondo è stato sorpreso in possesso di uno spinello confezionato con analoga sostanza stupefacente.