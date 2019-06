Molesta la prof con sms pornografici, 17enne denunciato Il giovane si era invaghito dell'insegnante. Le indagini dei carabinieri di Montella

Si era invaghito della sua insegnante. E dopo i tanti rifiuti della prof, il giovane, un 17enne residente in Alta Irpinia, preso dalla rabbia ha cominciato a tempestarla di messaggi.

La donna, via whatsApp, insegnante in una scuola secondaria di primo grado, riceveva messaggi farciti di epiteti scurrili, contenenti anche immagini pornografiche. Dunque, non potendo più sopportare questo crescendo di molestie, si è rivolta ai Carabinieri che sono venuti a capo della vicenda.

L’attività, estrinsecatasi attraverso lo sviluppo dei tracciati telefonici acquisiti nel corso delle indagini, ha permesso agli investigatori di risalire all’identità del presunto molestatore.

Lo sviluppo dell’attività investigativa consentiva di stabilire che il ragazzo, avuto il numero di cellulare della sua ex insegnante, aveva iniziato a molestarla telefonicamente.

Per il giovane è dunque scattata la denuncia per molestie alla competente Procura per i minori di Napoli.