Controlli e denunce dei carabinieri in alta Irpinia I servizi dei militari della Compagnia di Montella

Perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade da parte dei carabinieri. Denunciate quattro persone e proposti per il foglio di via due napoletani già noti alle forze dell'ordine

In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Montella hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone, di età compresa tra 35 e 60 anni, sorprese in evidente stato di ebbrezza alla guida dei rispettivi veicoli. Per due di loro è scattata la denuncia per essersi rifiutati di sottoporsi al test alcolemico. Oltre alla denuncia si è proceduto al ritiro delle patenti di guida.

È stato invece denunciato sempre dai carabinieri della stazione di Montella il titolare di un locale pubblico. Aveva organizzato una serata musicale arrecando disturbo e molestia al riposo dei vicini a causa del numero di clienti presenti e del volume della musica, troppo alto.

Infine, sono stati allontanati con proposta di foglio di via obbligatorio un 39enne ed un 43enne di Napoli, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sorpresi dai carabinieri della stazione di Nusco in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni.