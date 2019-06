Trentenne ubriaco alla guida, fermato e denunciato Durante i controlli notturni a Calitri

I Carabinieri della Stazioned Calitri hanno denunciato un 30enne di Conza della Campania per guida in stato di ebbrezza. Era al volante di un'auto, è stato fermato per un controllo e sottoposto all'alcol test, che ha restituito un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per condurre veicoli. Oltre al ritiro della patente, è scattata nei suoi confronti la denuncia alla Procura della Repubblica di Beneventoa.