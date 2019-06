VIDEO. Solofra. Violenza in asilo, le reazioni di genitori Dopo l'arresto di quattro insegnanti, la dirigente scolastica si difende

E’ stato un brutto risveglio per Solofra questa mattina. La notizia choc ha gettato nella bufera la scuola primaria di via Fratta. Maltrattamenti, abusi sessuali sui piccoli che frequentano la scuola materna. Queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Avellino che ha emesso 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti docenti. Tre sono agli arresti domiciliari, per un altro c’è un obbligo di dimora.

Davanti la scuola la tensione era altissima. Soprattutto tra i genitori che sono arrivati per chiedere chiarimenti alla dirigente e per portare via i bambini dall’istituto.

La stessa dirigente Antonella Ambrosone ha tenuto a sottolineare che lei non sapeva nulla delle indagini, subito dopo ha incontrato i genitori per chiarire che a lei non è mai arrivata una denuncia. Davanti ai cancelli della scuola anche il sindaco Michele Vignola che si è detto sotto choc per l’accaduto.