Rinvenuto cadavere in una stanza: nuovo suicidio in Irpinia Ennesima tragedia del mal di vivere

Lo hanno trovato privo di vita, impiccato, in una stanzetta nei pressi della sua abitazione a Scampitella. Dramma del mal di vivere nella Baronia.

Vittima dell'ennesimo suicidio in Irpinia, un 66enne, sposato e padre di quattro figli. Era da poco andato in pensione. A fare la triste scoperta sono stati gli stessi familiari. Inutili i soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sconosciuti i motivi del triste gesto, dettato forse da uno stato depressivo maturato negli ultimi tempi. Salma su disposizione della Procura di Benevento restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.