Detenzione illegale e omessa custodia armi: denunciato Controlli dei carabinieri nel baianese

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato una persona ritenuta responsabile dei reati di detenzione abusiva di armi e omessa custodia di armi.

In particolare, i militari della stazione di Avella hanno accertato che non erano state adottate le dovute cautele per la custodia di un fucile da parte del titolare: all’atto delle verifiche, l’arma era depositata nel garage aperto e privo di qualsiasi forma di sicurezza.

Nel corso del controllo è stata inoltre constatata la detenzione di una carabina ad aria compressa. L'uomo non è stato in grado di fornire alcun documento di acquisto o che ne certificasse la potenza.

Le armi sono state sottoposte a sequestro.