Teora, incidente stradale: muore un motociclista La vittima, un 47enne di Arzano, si è schiantata contro un muretto sull'Appia

Un incidente stradale mortale si è verificato verso le 10,20 sulla SS7 Appia: un motocilista 47enne di Arzano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Kawasaki, che ha impattato sul muretto che delimita la strada. Per il centauro, soccorso dal 118, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.