Veicolo in fiamme sull'A16, traffico in tilt La macchina ha preso fuoco nel territorio di Monteforte Irpino

In mattinata i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 38,300, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Si sono registrati disagi al traffico durante le operazioni di spegnimento.