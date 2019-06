Avellino, auto in fiamme. Paura in A16 Doppio intervento

I Vigili del Fuoco di Avellino stamane hanno eseguito un doppio intervento per incendio di autovetture. Il primo si è verificato in città e più precisamente in via Guerriero, dove il conducente dopo aver parcheggiato l'auto si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. Il pronto intervento di una squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento del veicolo e la sua messa in sicurezza. Il secondo incendio si è verificato sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel tratto di strada prima della galleria di Monteforte Irpino, al Km 33,600 in direzione Canosa. Anche in questo caso l'autovettura è stata spenta e messa in sicurezza.