Autocarrozzerie abusive, scattano i sequestri I controlli tra Monteforte e Lauro

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, unitamente ai militari delle Stazioni Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino e Lauro, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di abusi edilizi e violazioni alla normativa sulle emissioni in atmosfera. In particolare i militari, con il supporto di personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, accertavano che in un fondo ubicatoad Avella il titolare di un’autocarrozzeria aveva realizzato una struttura con pareti perimetrali in muratura, di superficie pari ad oltre 170 metri quadrati, in assenza del permesso di costruire nonché della prevista progettazione da parte di un tecnico abilitato e del deposito dei calcoli statici All’ufficio del Genio Civile.

La struttura veniva pertanto sottoposta a sequestro. Nel corso delle verifiche si accertava inoltre che l’attività di autocarrozzeria veniva esercitata in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di officina meccanica. Sequestrato il capannone adibito all’esercizio dell’attività, contestata al titolare una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro.