Sicurezza A16, sigilli alle corsie di destra Baiano Benevento Il sequestro disposto dal gip Fabrizio Ciccone della Procura di Avellino

Dopo i new jersey anche le carreggiate sono state sottoposte a sequestro preventivo dalla Procura di Avellino. Il gip Fabrizio Ciccone ha disposto la chiusura al traffico veicolare della corsia di destra del tratto autostradale A16, Baiano - Benevento, direzione Bari. Il restringimento di carreggiata riguarda soltanto il trato di strada in prossimità dei viadotti “Pietra Gemma”, “Acqualonga”, “Carafone”, “Vallonato I e II”, “F. Lenza Pezze”, “Scofeta Vergine”, “Sabato”, “Boscogrande”, “Francia”, “Vallone del Duca” e “Del Varco”.

Disposto anche che la chiusura al traffico veicolare avvenga mediante apposizione di idonea segnaletica di cantiere secondo le prescrizioni del Codice della Strada con l’aggiunta di un limite di velocità pari a 40 km/h per i mezzi pesanti e 60 km/h per quelli leggeri. L’indagine-bis della Procura di Avellino, che vede tra gli indagati Costantino Vincenzo Ivoi, Massimo Giulio Fornaci e Michele Renzi, è partita dopo il processo sulla strage di Acqualonga, dove morirono 40 pellegrini di Pozzuoli, precipitati dal ponte a bordo di un bus turistico. La decisione del gip per tutela dell’incolumita degli utenti della strada.