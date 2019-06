Sbanda alla guida della sua auto e si ribalta Ferito fortunatamente in maniera non grave un 60enne a Contrada

Sbanda alla guida della sua auto e si ribalta. E' successo stamane a Contrada. L'incidente stradale ha visto coinvolta una sola autovettura. Il conducente, un uomo di circa 60 anni, non ha subito grosse conseguenze. Il veicolo è stato messo in sicurezza e riportato in carreggiata grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino.