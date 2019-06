Vìola prescrizioni del Daspo, tifoso dell'Avellino patteggia Gli era stato inflitto nel marzo del 2018 dal Questore di Salerno

Cinque mesi, 10 giorni e poco meno di 4500 euro di multa. E' la pena, patteggiata, stabilita dal gip del Tribunale di Benevento Gelsomina Palmieri per un 52enne di Grottaminarda, accusato di aver violato le prescrizioni legate al Daspo che gli era stato inflitto nel marzo 2018 dal Questore di Salerno.

Un provvedimento in virtù del quale non può assistere per tre anni a tutte le partite di calcio, anche quelle amichevoli, dell'Avellino, con l'obbligo di presentarsi ai carabinieri mezz'ora prima dell'inizio del primo tempo della gara e della fine del secondo.

Secondo gli inquirenti, l'uomo, difeso dall'avvocato Cipriano Ficedolo, non lo avrebbe fatto in più occasioni da settembre a novembre dello scorso anno, finendo al centro di un'indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei militari.