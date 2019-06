Auto in fiamme, paura per una 64enne E' successo a Mugnano del Cardinale

Paura questa mattina a Mugnano Del Cardinale, in via San Silvestro, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. La donna alla guida, di 64 anni, oltre un grosso spavento, non ha subito conseguenze.