Incendio in un cantiere edile a Baiano: si indaga I carabinieri non escludono al momento nessuna ipotesi

Fiamme all'interno di un cantiere edile per la costruzione di appartamenti. E' successo la notte scorsa a Baiano, in via Borsellino.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno interessato un container adibito a deposito e ufficio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Non si esclude che possa trattarsi di un probabilissimo attentato intimidatorio. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per chiarire la vicenda.