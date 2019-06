Tentato furto di cosmetici all'Ipercoop, bloccati due ladri Il bottino si aggirava sui 400 euro

Si aggiravano tra i banconi dell'Ipercoop di contrada Baccanico, fino a riempire uno zainetto con prodotti cosmetici per un valore di 400 euro. Ma i due ladri non sono passati inosservati agli occhi degli agenti di sicurezza che hanno immediatamente avvisato la Questura. I due sono stati fermati e identificati e dai successivi riscontri è emerso che avevano già tentato di mettere a segno un colpo nei giorni scorsi. Ma in città è allarme dopo che, sempre in contrada Baccanico, l'altra notte è stata svaligiata la boutique "Biondocenere".