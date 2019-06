Avellino, rissa di notte a Piazza del Popolo: un ferito Anziano al Moscati, è caduto: ferite alle testa

Rissa in centro ad Avellino, un ferito. E' successo ieri sera in piazza del Popolo, a due passi dal Comune. Un anziano, cadendo, ha riportato alcune ferite alla testa. L'uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. A quanto pare, l'anziano ha litigato con alcuni giovani e, in pochi attimi, dalle parole si è passati ai fatti, con l'uomo che ha avuto la peggio. Residenti della zona su tutte le furie per lo stato della zona, che di notte diventa terra di nessuno. Secondo quanto più volte lamentato da chi vive nella parte alta del centro antico, a due passi da piazza Libertà, giovani senza controllo invaderebbero piazze e slarghi del posto per dare sfogo ad ogni istinto. Consumo incontrollato di alcolici, movida fracassona e degrado diventerebbero una abitudine per chi di notte si divertirebbe a trascorrere il suo tempo nel segno dell'inciviltà.