Addio a Stefano Montuori, l'autista eroe del giudice Gagliardi Nel 1982 giudice e autista, seppur gravemente feriti, riuscirono miracolosamente a salvarsi

E' morto oggi a Baiano in Irpinia Stefano Montuori, autista del ministero della Giustizia ferito insieme all’allora procuratore della Repubblica di Avellino, Antonio Gagliardi, in un agguato camorristico il 13 settembre del 1982.

Giudice e autista, seppur gravemente feriti, riuscirono miracolosamente a salvarsi.

La triste vicenda degli anni 80 era ritornata di recente alla ribalta della cronaca per un servizio di Roberta Rei de Le Iene. Mentre il magistrato per quell’attentato ottenne i riconoscimenti che gli spettavano, con la medaglia d’oro al valore, l'autista venne dimenticato. Negli ultimi anni era bloccato a letto perché affetto dalla Sla, una malattia che lo ha lentamente consumato. Tuttavia era riuscito a vincere la sua battaglia al consiglio di stato ottenendo alla fine la concessione dell’indennizzo previsto per le vittime del dovere, grazie al Consiglio di Stato.