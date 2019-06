Si accascia e muore nel parcheggio di un supermercato Tragedia a Grottaminarda, malore improvviso forse a causa del caldo eccessivo

L'hanno rinvenuta cadavere a terra nel parcheggio di un supermercato, dove si era recata come di consueto, per raccogliere scarti di verdure nei bidoni dell'umido per portare poi agli animali in campagna. Un malore improvviso, forse causato dal caldo torrido di queste ore, al quale la donna non ha retto.

Sarebbe morta così Alberta Barrasso, Maria per tutti, 78 anni giunta sul posto a bordo della sua vecchia fiat panda. Persona generosa, affabile e ben voluta da tutti.

Sul luogo della tragedia i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino insieme ai sanitari del 118 della locale Pubblica Assistenza. Soccorsi purtroppo inutili, per la povera anziana, non c'è stato nulla da fare.

Accertato che il decesso, è avvenuto per cause naturali l'autorità giudiziaria ha disposto in breve tempo il rilascio della salma che attraverso l'impresa di onoranze funebri Moschella di Ariano Irpino, è stata consegnata alla famiglia, per lo svolgimento dei funerali in programma domani alle ore 10.00 nella Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore.