Aggressione nel carcere di Bellizzi, tre agenti in ospedale Ancora violenza nel penitenziario avellinese. A denunciarlo i dirigenti di Osapp Russo e Palmieri

Continuano le aggressioni nel penitenziario avellinese. Ieri sera un detenuto ha aggredito un ispettore e due agenti, tutti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. A denunciarloo è il dirigente Nazionale Maurizio Russo e il segretario Regionale Vincenzo Palmieri del sindacato Osapp. “Appare palese e pleonastico che parlare di allarmismo e mancanza di sicurezza per gli agenti che operano nel carcere di Avellino è a dir poco riduttivo, la situazione è al collasso totale, totalmente fuori controllo, urgono interventi risolutivi di sostanza e non formali.

Non è più tollerabile assistere dall'esterno indifferenti a questo scempio, abbiamo l"obbligo di dare e garantire sicurezza ai nostri colleghi, a coloro che stanno a stretto contatto con i detenuti nelle sezioni, ora basta bisogna intervenire. Chiederemo ai vertici del DAP e alle Istituzioni di agire immediatamente, di operare in coesione e sinergia per porre un freno a questa situazione divenuta a dir poco insostenibile. Esprimiamo sincera solidarietà ai nostri colleghi, come sempre la nostra vicinanza è concreta non astratta o di normale prassi, noi siamo sempre al loro fianco, in prima linea ad intervenire e denunciare ogni episodio che metta a rischio la vita e la serenità sia lavorativa che familiare dei colleghi e colleghe della Polizia Penitenziaria. Di certo non mancherà la nostra presenza in questi giorni nel carcere di Avellino per avere una visione più completa di ciò che sta succedendo".