Minacce di morte e aggressioni verbali al Pronto Soccorso L'episodio di ieri pomeriggio denunciato dal Nursind del Moscati

ll segretario aziendale del Nursind di Avellino, Michele Rosapane, attraverso una nota stampa, ha descritto quanto sarebbe accaduto nel turno di pomeriggio di ieri presso la Città Ospedaliera:

“Il Pronto soccorso del San Giuseppe Moscati di Avellino si è trasformato in un pomeriggio da incubo per gli operatori sanitari e i dirigenti medici dell’unità operativa in questione. Nel primo pomeriggio è arrivato in pronto soccorso un ragazzo con una ferita da trauma al meato uretrale con conseguente emorragia, il paziente è stato prontamente visitato ed ha eseguito una consulenza urologica. Il paziente in questione era sotto l’effetto di alcool e droghe ed era in evidentestato di agitazione psicomotoria. Contemporaneamente si presentava in PS alle ore 17, accompagnato dal 118 e dai carabinieri poiché agli arresti domiciliari, un paziente in codice giallo per dolore toracico. Quest’ultimo era sotto l’effetto di alcool ed era anch’egli agitato, inveiva contro il personale infermieristico e contro le guardie di vigilanza a causa della troppa attesa. I carabinieri lo lasciavano in PS, verso le ore 18 il paziente con dolore toracico veniva visitato dal medico di pronto soccorso.

Durante la visita quest’ultimo veniva provocato dall’altro paziente, il ragazzo con il trauma uretrale in agitazione psicomotoria. Grazie all’intervento degli infermieri in turno si è evitata una rissa tra i due pazienti che hanno però cominciato ad inveire contro il personale infermieristico che ha avuto la sola colpa di dividerli per evitare una rissa, il paziente con dolore toracico minacciava di morte gli infermieri intervenuti per sedere gli animi. Dopo alcuni minuti intervenivano le forze di polizia x riportarela calma, il paziente agli arresti domiciliari con dolore toracico veniva dimesso contro parere medico”.

“Alle ore 19,50 – prosegue Rosapane – il ragazzo in stato di agitazione con trauma al meato uretrale, iniziava a inveire con offese, ingiurie e minacce nei confronti del medico e degli infermieri poiché urinava sangue e secondo lui gli operatori sanitari non stavano facendo nulla x contrastare il suo sanguinamento. Gli infermieri e i medici più volte tentavano di avvicinarsi a lui ma quest’ultimo li allontanava minacciandoli e tirandogli addosso garze sporche del suo sangue. Venivano prontamente chiamate le forze dell’ordine, il dirigente medico sporgeva denuncia alla polizia x le aggressioni verbali e minacce di morte ricevute. Un pomeriggio di ordinaria follia”.

“Nursind si augura che al più presto venga approvato il disegno di legge che prevede pene più severe e tolleranza zero contro chi aggredisce gli operatori sanitari, un fenomeno oramai divenuto una piaga nazionale. Inoltre il segretario aziendale Rosapane si augura che vengano adottate delle misure concrete per ridurre il congestionamento del pronto soccorso del Moscati poiché il Sovraffollamento è uno dei fattori di rischio che incrementano tali fenomeni. I dati nazionali riportano gli operatori sanitari dei pronto soccorso i più a rischio per fenomeni di aggressioni, a livello nazionale servono al più presto delle misure urgenti e per punire questi soggetti violenti”

E la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino esprime solidarietà nei confronti degli operatori del Pronto Soccorso, vittime, nel pomeriggio di ieri, di minacce e aggressioni da parte di due pazienti, entrambi in evidente stato di ebbrezza.

Nel manifestare profondo rammarico per quanto accaduto, ringrazia il personale presente, gli agenti di vigilanza e le forze dell’ordine immediatamente allertate per il tempestivo intervento che ha impedito di arrecare lesioni fisiche ai medici e agli infermieri di turno. La Direzione dichiara la propria vicinanza agli operatori sanitari che, nello svolgimento della delicata attività di tutela della salute e in un periodo come quello estivo già di per sé particolarmente difficile, devono addirittura temere per la propria incolumità e assicura che si farà carico di individuare possibili contromisure da adottare per arginare un fenomeno ormai sistemico e diffuso a livello nazionale e per garantire la sicurezza del personale.

La problematica sarà oggetto di attenzione e discussione già domani, giorno in cui si riunirà un Collegio di Direzione monotematico, convocato nei giorni scorsi proprio per affrontare le criticità dell’emergenza e del Pronto Soccorso e per valutare anche alcune proposte avanzate dai rappresentanti sindacali e dagli stessi operatori.