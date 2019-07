Sidigas, istanza di fallimento dalla Procura di Avellino Notificata lo scorso 20 giugno, l'udienza è fissata per il giorno 12

Sarebbe stata la Procura di Avellino ad aver avanzato richiesta di fallimento alla Sidigas S.p.A., la società di Gianandrea De Cesare. L'istanza ha determinato lo stato di crisi per l'azienda e per le realtà sportive del gruppo, l'Unione Sportiva Avellino (il calcio, che ha da poco ritrovato anche la denominazione storica) e la Scandone (il basket, che rischia il baratro dopo anni di Serie A). Presunte irregolarità contabili: è quanto sembra essere sotto la lente d'ingrandimento degli uffici del tribunale di Avellino e ora esaminati dal giudice fallimentare. Una vicenda che nasce nel 2009 per la richiesta dell'Eni per il recupero dei crediti (circa 12 milioni di euro). L'istanza di fallimento è stata notificata alla Sidigas, presso gli uffici partenopei, il 20 giugno scorso. L'udienza è fissata per il giorno 12.