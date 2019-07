Controlli e denunce dei carabinieri in alta Irpinia Servizio straordinario ad alto impatto

Controlli e denunce dei carabinieri della compagnia di Montella. Nel mirino è finito un 40enne di Cassano Irpino, sorpreso dai militari dell’aliquota radiomobile, a Parolise, alla guida di un’autovettura, in evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’assunzione di stupefacenti, confermata mediante accertamenti tossicologici.

L’automobilista è risultato inoltre privo di patente di guida perché già revocata per precedenti violazioni alle norme del Codice della Strada. Il veicolo, privo di assicurazione, è stato sottoposto a sequestro;

Un 55enne di Castelfranci, fermato dai militari dell’Arma locale mentre era alla guida di un’auto, ha rifiutato l’invito di sottoporsi all’alcooltest: è sttao denunciato e gli è stata ritirata la patente.

Infine, un ventenne di Montella, a seguito di perquisizione veicolare e personale eseguita dai carabinieri della locale stazione, è stato trovato in possesso di un pugnale, sottoposto a sequestro, di cui non è stato in grado di giustificare il possesso.