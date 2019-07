Greci, auto danneggiate nella notte. Cicchella: "Gesti vili" Indagini in corso per individuare l'autore e intanto in paese si pensa alla video sorveglianza

Tre auto danneggiate a Greci, nel giro di poco tempo, l’ultima nel corso dei solenni festeggiamenti della Madonna del Caroseno E' accaduto a largo chiesa in pieno centro, nel piccolo comune della Valle del Cervaro.

Ultima vittima, una donna del luogo, che al suo risveglio ha trovato la propria auto completamente rigata e con un pneumatico tagliato.

"Greci è una straordinaria comunità composta da gente ospitale e buona. Gesti del genere - sottolinea il vicesindaco Carmelo Cicchella, accorso dubito sul posto - dimostrano solo la viltà e codardia di qualche singolo elemento che per divertirsi rovina gli altri. Ma non fiacchera’ di certo la mia presa di posizione alla ricerca dell’autore unitamente alla tenacia e la caparbietà dell'azione delle indagini già avviate dalle forze dell’ordine tesa ad individuarne il responsabile o i responsabili di tale azione. Per ora in rispetto del doveroso riserbo istruttorio preferisco non entrare nel merito. Come Comune, ci impegneremo per ripristinare tutto nel più breve tempo possibile. Impegneremo risorse economiche, soldi che potevano essere utilizzate per altro.

A breve come già preannunciato dal primo cittadino avvieremo la procedura della realizzazione delle telecamere di videosorveglianza che darà sicurezza maggiore alla comunità di Greci."