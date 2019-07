Moto contro auto in via Tagliamento, un ferito in ospedale L'incidente ieri sera all'altezza del Campo Coni

Ancora un incidente in città. Una moto è finita contro una vettura. L'impatto è avvenuto, alle 20, in via Tagliamento, all'altezza del Campo Coni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro sul quale sta indgaando la polizia municipale di Avellino. Gli agenti giunti sul posto immediatamente, hanno chiuso la strada per poter eseguire tutti i rilievi. Nel frattempo il giovane in sella alla moto è stato trasportato in ospedale. Per lui dieci giorni di prognosi. Intanto ieri è stata una giornata nera sul fronte di incidenti. Poco prima in via Piave un uomo è stato investito da un’auto. Anche in questo caso è arrivata l'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale. Fortunatamente nulla di grave, qualche giorno di prognosi anche per lui.