Lavori di scavo non autorizzati, 70enne denunciato I controlli a Bisaccia del Nipaaf

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato un 70enne ritenuto responsabile di realizzazione di opere edili in assenza di titoli autorizzativi. L’attività, condotta insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino e della Stazione Carabinieri Forestale di Volturara Irpina ha permesso di accertare che a Bisaccia, all’interno di un fondo privato, erano in corso lavori di scavo e livellamento con mezzi meccanici, con contestuale realizzazione di un muro di lunghezza totale di 140 metri ed altezza di circa 2,50 metri, derivante dalla sovrapposizione di due file di pozzetti prefabbricati in cemento, su cordolo di cemento armato. Inoltre, erano in corso lavori di riporto di terra da scavo, finalizzati al riempimento di una scarpata con conseguente modifica morfologica del versante, su una superficie di circa 750 metri quadrati.

L’anziano, proprietario del terreno e titolare dell’impresa esecutrice, non era in possesso di alcun titolo abilitativo per la realizzazione delle opere innanzi descritte, come confermato da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale di Bisaccia, anch’esso intervenuto. Pertanto, l’intera area è stata sottoposta a sequestro ed a carico del 70enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.