Gli alunni dell'asilo di Solofra domani davanti al gip Avrò inizio domani mattina l'incidente probatorio per i 15 bambini. Ascoltati in modalità protetta

E’ il giorno dell’incidente probatorio per i bambini che frequentavano l’asilo di Solofra finito al centro di una indagine dei carabinieri che ha portato all’arresto di docenti (misura revocata per tutti subito dopo)

La Procura di Avellino ha chiesto e ottenuto dal gip la celebrazione di un incidente probatorio. Un modo per "congelare" eventuali prove in vista di un processo, con la testimonianza diretta degli alunni, che frequentano una scuola di Solofra. I quindici bambini dell’asilo saranno ascoltati in modalità protetta, alla presenza di uno psicologo.

L'inchiesta verte sull'accusa di maltrattamenti, commessa a danno di alcuni alunni. Le prime attività partirono dalle confessioni di una delle presunte vittime, impaurito dal tornare a scuola. Il passaparola si era poi diffuso attraverso delle chat tra genitori, dove si cominciò a discutere di presunti maltrattamenti e violenze.