Altri 5 cellulari trovati nelle celle dei detenuti E' successo nel penitenziario di Bellizzi. A darne notizia il sindacato Osapp

Ancora un ritorvamento di cellulari nel carcere di Bellizzi. Questa mattina sono stati rinvenuti 5 telefonini nei reparti detentivi comodamente utilizzati dai detenuti per corrispondere con l'esterno. A darne notizia è il dirigente Nazionale Maurizio Russo ed il Segretario Regionale Vincenzo Palmieri del Sindacato Osapp. «Il penitenziario di Avellino è divenuto un vero e proprio call center, i cellulari entrano all'interno del carcere con una facilità impressionante - dichiarano- appare inverosimile ed inspiegabile che dinanzi a tale criticità e direi pericolosità sociale, nessuno faccia niente o prenda seri provvedimenti atti a debellare tale situazione ormai statica e stagnante. Come sempre un plauso e compiacimento al personale tutto per l'abnegazione, la tenacia, l"attaccamento alla divisa e l'alto senso del dovere posto in essere in ogni circostanza. Fine settimana prossima, come giá annunciato, nel carcere di Avellino saranno presenti le più alte ed autorevoli cariche del sindacato Osapp per un'ispezione sui luoghi di lavoro ed un incontro con il personale».