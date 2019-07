Flumeri, sorpreso in possesso di "brown sugar" dai carabinieri Un 35enne segnalato quale assuntore alla Prefettura di Avellino

I carabinieri della stazione di Flumeri hanno segnalato alla Prefettura, per il consumo di stupefacenti, un 35enne del luogo. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina di tipo “brown sugar”, così denominata per la somiglianza con lo zucchero di canna. La droga è stata sequestrata.