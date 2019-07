Combustione residui vegetali, controlli dei carabinieri Denunciato un 55enne per incendio

Un 55enne di Forino è stato denunciato dai carabinieri forestali per smaltimento illecito di residui vegetali tramite abbruciamento, seguito da incendio colposo di castagneto da frutto.

In particolare, i militari hanno accertato che l'uomo, a Contrada, a seguito di smaltimento di residui vegetali mediante combustione, aveva provocato un incendio nel proprio fondo fino ad interessare una superficie di circa 400 metri quadrati.

Inoltre, nei confronti del 55enne è stata anche elevata la prevista sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’ordinanza emessa dal Comune di Contrada, che recepisce il divieto assoluto di bruciatura dei residui vegetali in un periodo di massimo rischio per gli incendi (decreto dirigenziale della Regione Campania n. 51 del 13 giugno 2019.)