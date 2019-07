Incidenti a Grottaminarda e Calabritto, paura per un bimbo Bilancio: 7 persone ricoverate in ospedale ad Ariano Irpino e a Oliveto Citra

I Vigili del Fuoco di Avellino oggi sono stati impegnati in un doppio intervento per incidenti stradali. Il primo si è verificato alle 06.40 sulla SS 90, al Km 13, nel territorio del comune di Grottaminarda, e ha visto scontrarsi due autovetture di cui una si ribaltava. Tre le persone rimaste ferite e trasportate presso l'ospedale di Ariano Irpino dal personale medico, per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda.

Il secondo si è verificato alle 19.30, di questa sera, a Calabritto, in contrada Rosmarino, dove un'autovettura sbandava e finiva in una scarpata ribaltandosi. Le quattro persone a bordo, di cui un bambino, rimanevano ferite, e venivano trasportate presso l'ospedale di Oliveto Citra dai sanitari del 118 per essere sottoposte a cure mediche. Anche in questo caso l'auto veniva messa in sicurezza dalla squadra del distaccamento di Lioni.