Elezioni avvocati, 63 candidati al Consiglio di Avellino Le elezioni in programma i prossimi 29, 30 e 31 luglio

Al voto 2.400 avvocati. Sono i 63 candidati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, le cui elezioni sono in programma i prossimi 29, 30 e 31 luglio. Il presidente uscente, Fabio Benigni, ha deciso di non ricandidarsi anche il suo vice Roberto Fabiano, insieme al segretario Bianca Maria D’Agostino, i consiglieri Giacomo Dello Russo e Francesco Saverio Iandoli hanno deciso di non prensentarsi a questa tornata elettorale. 21 gli avvocati che andranno a ricoprire il ruolo di Consigliere dell’Ordine, tra loro poi saranno scelti presidente, vicepresidente e segretario.

Ecco i candidati: Valentina Amelio, Anna Argenio, Giovanni De Lucia, Ciro De Marco, Antonio Famiglietti, Elvira Festa, Carlo Frasca, Carmine Freda, Matilde Fusco, Fabrizio Granata, Maria Rita Martucci, Ennio Napolillo, Maria Carmela (detta Carmen) Picariello, Nello Pizza, Modestino Prisco, Marina Pierro, Antonio Picciocchi, Gaetano Ferretti, Rita Cesta, Luca Anzuoni, Antonella Sorice, Mauro De Marco, Amato Rizzo, Giuseppe Di Gaeta, Stefano Rosa, Gaetano Napolitano, Carla Bevilacqua, Enrico Petrozziello, Elena Ferrara, Italo Meoli, Lucia Raffaella Del Guercio, Antonio Rapolla, Giusi Perretti, Alfonso Petito, Mauro Alvino, Carmine Ruggiero, Gerarda Russo, Orazio Pedicino, Raffaele Tecce, Michela Pelosi, Marco Mariano, Francesco Castellano (del 1980), Manuela Ferri, Alfonso Preziosi, Maurizio Ricci, Maria D’Amelio, Gaetano Manzi, Giovannangelo De Giovanni, Leonida Maria Gabrieli, Rosa Barletta, Norma Marranzini, Filomena Panico, Pasquale Iallonardo, Luigia De Girolamo, Antonio Larizza, Paola Albano, Antonio Barra, Tommaso Fabiano, Rino Lucadamo, Alessandra Grappone, Pietro Salierno, Dario La Bruna, Giuseppe Russo.