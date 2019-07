Ludo-nido comunale a Grottaminarda: iscrizioni aperte Ci sono ancora posti disponibili

Ci sono ancora posti disponibili per il “Ludo-nido” estivo. Le attività rivolte ai bambini dai 3 ai 5 anni inizieranno sabato 20 luglio e si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario 9,00-13,00 nei rinnovati ambienti dell'edificio di via Bisciglieto già sede del Nido.

Il Centro polifunzionale per minori è un'iniziativa finanziata dal Comune di Grottaminarda e realizzata in collaborazione con il Piano di Zona Sociale Ambito A1 su progetto della sociologa Mercedes Russo.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Vicesindaco, Marcantonio Spera, invita le famiglie in particolare quei nuclei in cui anche le mamme lavorano, ad iscrivere i propri piccoli poiché troveranno nel Ludo-nido un riferimento sicuro dove affidare per qualche ora i propri figli, per farli giocare e socializzare. Tra l'altro la polifuzionalità consente la partecipazione anche ai bimbi di altri comuni. Le iscrizioni si possono effettuare presso l'Informagiovani con sede in piazza Vittoria n. 1, Palazzo Portoghesi (Accanto al Comando di Polizia Municipale). Per info chiamare lo 0825.1720663.