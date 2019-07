Crisi Sidigas, il gip convalida il sequestro per 8 milioni Ora si va al tribunale del Riesame per impugnare il provvedimento

Arriva la conferma del gip per i beni sequestrati all’imprenditore Giannandrea De Cesare. Il gip del tribunale di Avellino ha confermato il provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Vincenzo D’Onofrio e dal sostituto Vincenzo Russo per una cifra di 8 milioni di euro rispetto ai 97 indicati nel decreto di sequestro.

Il sequestro d’urgenza applicato alla società di distribuzione di gas. Ora la stessa potrà impugnare il provvedimento davanti ai giudici del riesame di Avellino. Secondo l’accusa il patron di calcio e basket avrebbe dirottato dei fondi da Sidigas Spa e Sidigas.com in una terza società, Enerimpianti, in modo da non pagare accise e iva.