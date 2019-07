Sidigas, si insediano i commissari giudiziali Questo pomeriggio al Comune la triade a confronto dal sindaco Festa

Caso Sidigas, è arrivata la notifica del dispositivo della convalida del sequestro dei beni per il patron Giannandrea Cesare. Da questo momento, dunque, si è insediata ufficialmente la triade dei commissari giudiziali. Tutti e tre sono stati ricevuti dai giudici della sezione fallimentare del tribunale di Avellino.

Ora dopo aver visionato i documenti dell'azienda che fanno riferimento a De Cesare, dovranno definire il piano per il risanamento. Secondo indiscrezioni, i commissari avrebbero già ricevuto offerte per l'acquisizione della società, ma non c'è nulla di ufficiale. Nel frattempo il sindaco Gianluca Festa ha convocato i commissari per oggi pomeriggio presso Palazzo di città.