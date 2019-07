Due auto a fuoco a San Potito Ultra Vigili del fuoco in azione. Si indaga

Alle 23 di ieri i vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a San Potito Ultra, in via Tofaniello, per un incendio che ha interessato due autovetture, e danneggiata una terza parcheggiata nei pressi. I veicoli sono stati spenti e messi in sicurezza. Si indaga sull'episodio.