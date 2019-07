Liceo Mancini sequestrato, indagati Gambacorta e Micera Secondo le accuse non avrebbero fatto eseguire i lavori legati alla sicurezza dell'edificio

Si sono chiuse le indagini sul liceo Mancini di via De Conciliis. La Procura di Avelino (il Procuratore Rosario Cantelmo e i pm Roberto Patscot e Cecilia De Angelis) ha firmato due avvisi di garanzia per l’ex Presidente della Provincia Domenico Gambacorta, ed il tecnico di Palazzo Caracciolo, l'ingegnere Giovanni Micera. Secondo le accuse non avrebbero fatto eseguire i lavori per rimuovere i pericoli legati alla sicurezza dell’edificio, in particolare rispetto alla tenuta di alcuni solai. Gli indagati, che hanno sempre respinto le accuse, hanno ora venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati dai magistrati.