Perde il controllo della moto e rovina a terra: grave 54enne Trasportato in eliambulanza al Moscati

Nella serata di ieri a Montella, un 54enne di Avellino, mentre percorreva la SS 574 – Monte Terminio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo di una Kawasaki, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella e i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro in eliambulanza all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

(foto di repertorio)