Tenta il suicidio con il fertilizzante, salvata Una 55enne di Serino ha provato a farla finita. Decisivo l'intervento dei carabinieri

Si era allontanata nella mattinata di ieri, sembra con intenzioni suicide, dalla sua casa di Serino e sarebbe con tutta probabilità riuscita nel suo intento, senza l’intervento dei Carabinieri.

Dopo ore di angoscia e ricerche questa notte è stata salvata una 55enne.

I familiari, temendo il peggio, avevano segnalato l’allontanamento della donna ai militari della Stazione di Serino che, contattato il gestore dell’antifurto satellitare dell’auto utilizzata dalla donna, sono riusciti a rintracciarla nei pressi di una cava dismessa del serinese. La malcapitata, in stato di semicoscienza per aver ingerito del concime liquido, è stata soccorsa dal 118, e ricoverata all’ospedale “Moscati” di Avellino. Fortunatamente non versa in pericolo di vita.